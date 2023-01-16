Новосибирский губернатор на встрече с президентом России отчитался о своей «пятилетке»

Новосибирский губернатор Андрей Травников рассказал президенту РФ Владимиру Путину о развитии экономики и социальной сферы региона за последние пять лет. Встреча прошла 16 января в формате видеосвязи, ее содержание опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства оценил основные показатели Новосибирской области как «весьма достойные, удовлетворительные».

«В течение последних пяти лет Новосибирская область поддерживает высокие темпы социально-экономического развития, и по основным показателям мы превышаем среднероссийские цифры в два и более раза. Так, экономика нашей области по ВРП за пять лет без учета инфляции в сопоставимых ценах выросла на 11 с лишним процентов, рост промышленного производства за этот период составил – опять же в сопоставимых ценах – 122,8%»,– подвел главные итоги развития региона господин Травников.

Владимир Путин обратил внимание новосибирского губернатора на необходимость усиления борьбы с заболеваемостью туберкулезом, а также на тот факт, что около 30% школ до сих пор работают со второй сменой. Президент пообещал перенаправить в правительство РФ для дополнительной проработки и реализации предложения властей Новосибирской области по развитию аэропорта Толмачёво, строительству восточного обхода Новосибирска и реконструкции автодороги «Иртыш».

Андрей Травников был назначен врио губернатора Новосибирской области 6 октября 2017 года. 9 сентября 2018-го он был избран главой региона на пятилетний срок, который истекает в сентябре 2023 года. В конце прошлого года Андрей Травников заявил, что уже принял решение о том, избираться ли на второй срок, но озвучивать его не стал.

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Валерий Лавский