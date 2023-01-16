Пермский ТЮЗ усилил контроль за юными зрителями

Пермский театр юного зрителя установил ответственность за соответствие возраста юного зрителя установленным возрастным ограничениям (0+, 6+, 12+, 16+ или 18+). Как сообщает «Новый компаньон», эта обязанность возложена на сопровождающего ребенка взрослого.

Это новшество появилось на фоне проходящей прокурорской проверки в ТЮЗе, вызванной жалобой одной из зрительниц на содержание спектакля «Гуд бай, Берлин!» (12+, от 14 лет). По мнению заявительницы, постановка содержит «откровенную грязь и похабщину», а также оскорбление русского солдата.