В Новороссийске при лобовом столкновении автобуса и грузовика пострадал один человек

В Новороссийске водитель грузовика пострадал при лобовом столкновении с автобусом. Об этом сообщил отдел пропаганды БДД Госавтоинспекции Краснодарского края.

По данным ведомства, авария произошла в районе хутора Горный. Согласно предварительной информации, водитель грузового автомобиля Isuzu не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Водителя большегруза с травмами доставили в больницу. Сведения по другим пострадавшим уточняются.

На месте ДТП проводятся регулировочно-распределительные функции, поскольку из-за аварии на автодороге образовалась пробка.

Анастасия Донскова

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