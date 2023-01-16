В Севастополе за сутки сбили уже 7 беспилотников

По данным на 12:30, за сутки в Севастополе силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все беспилотники были сбиты над морем. В акватории и городе пострадавших объектов нет.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове»,— отметил Михаил Развожаев.

Первый беспилотник 16 января был сбит около 2 часов. Второй за день беспилотный летательный аппарат был уничтожен на подлете к военному аэропорту Бельбек около 11:30.

Татьяна Ручкина

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