Ребенка и восьмерых взрослых эвакуировали при пожаре в доме на улице Клубная в Ижевске

16 января около 3:00 в столице Удмуртии в многоквартирном доме на улице Клубная произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, пожарные эвакуировали девять человек, в том числе одного ребенка. В результате происшествия есть пострадавшие.

Пожар произошел в однокомнатной квартире, где огонь уничтожил внутреннюю отделку в коридоре, кухне, ванной и жилой комнате. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем при курении.