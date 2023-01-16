В пространстве Fonte проходит выставка современной живописи

В пространстве салона Fonte открылась художественная выставка под кураторством Marina Gisich Gallery. Галерея предоставила 22 работы петербуржского художника Петра Швецова, который работает в основном с живописью и графикой и имеет неофициальное звание певеца винтажа. О проекте рассказывает художник Александр Дашевский: «На первый взгляд — это выставка живописи и сложно поверить, что тут речь идет о чем-то, кроме колористических утех. Швецов сделал буквально все, чтобы его картины транслировали романтическое буйство, пастозное сибаритство и живописную маэстрию. Однако, проект следует рассматривать не как серию отдельных работ, а как сложный изменчивый автопортрет, перформативно пересоздаваемый на протяжении многих лет». Выставка продлится до конца марта 2023 года.

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