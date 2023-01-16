В Прикамье появился региональный центр Российского футбольного союза

Отделение футбола Академии игровых видов спорта Пермского края получило статус регионального центра Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Статус регионального центра подтверждает, что инфраструктура академии и квалификация тренеров подходят для развития молодых футболистов на российском уровне. Региональные центры получают прямую поддержку РФС: его специалисты будут обучать тренеров и помогать совершенствовать методики тренировок не только в академии, но и в школах-партнерах.

По словам главы краевого минспорта Татьяны Чесноковой, получение статуса регионального центра — важный шаг в развитии футбола в Пермском крае. «Это системная работа краевых властей и самого учреждения по реализации трехстороннего соглашения с РФС и Министерством спорта России»,— отметила госпожа Чеснокова.

Статус регионального центра футбола присвоен в России всего двум спортивным учреждениям: пермской академии футбола и областной спортивной школе Челябинской области.