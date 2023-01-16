Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пять участников преступной группы в Удмуртии осудили за организацию сети казино

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 35-летнего и 48-летнего жителей Сарапула, а также в отношении трех женщин в возрасте 26, 29 и 40 лет. Их признали виновными в организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Установлено, что в период с 2018 по 2021 года преступная группа организовала в Сарапуле и Сарапульском районе шесть казино, где использовалась компьютерная техника и интернет. При этом осужденные четко распределили роли, соблюдали меры конспирации и получали стабильный материальный доход.

В рамках расследования допросили больше 100 свидетелей, провели судебные компьютерные экспертизы, а также изъяли оборудование, использовавшееся в незаконной игорной деятельности. На средства обвиняемых наложили арест.

Суд приговорил двух виновных к наказанию на срок от семи месяцев до двух лет лишения свободы мужчине с отбыванием в колонии строгого режима, женщине — общего режима. Остальным трем участникам преступной группы назначили по одному году лишения свободы условно.

Отмечается, что в отношении одного из организаторов, который был задержан в Краснодаре июне прошлого года, уголовное дело продолжает рассматриваться судом.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...