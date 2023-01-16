Пять участников преступной группы в Удмуртии осудили за организацию сети казино

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 35-летнего и 48-летнего жителей Сарапула, а также в отношении трех женщин в возрасте 26, 29 и 40 лет. Их признали виновными в организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Установлено, что в период с 2018 по 2021 года преступная группа организовала в Сарапуле и Сарапульском районе шесть казино, где использовалась компьютерная техника и интернет. При этом осужденные четко распределили роли, соблюдали меры конспирации и получали стабильный материальный доход.

В рамках расследования допросили больше 100 свидетелей, провели судебные компьютерные экспертизы, а также изъяли оборудование, использовавшееся в незаконной игорной деятельности. На средства обвиняемых наложили арест.

Суд приговорил двух виновных к наказанию на срок от семи месяцев до двух лет лишения свободы мужчине с отбыванием в колонии строгого режима, женщине — общего режима. Остальным трем участникам преступной группы назначили по одному году лишения свободы условно.

Отмечается, что в отношении одного из организаторов, который был задержан в Краснодаре июне прошлого года, уголовное дело продолжает рассматриваться судом.

