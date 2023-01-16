Сотрудник пензенской уголовно-исполнительной инспекции подозревается в вымогательстве 800 тыс. рублей

В Пензе сотрудника уголовно-исполнительной инспекции подозревается в вымогательстве в крупном размере. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, старший инспектор одной из районных уголовно-исполнительных инспекций в ноябре 2022 года, испытывая личную неприязнь к горожанину, потребовал от него 800 тыс. руб. под угрозой применения насилия.

Потерпевший передал требуемую сумму, после чего подозреваемого задержали сотрудники УФСБ. Ему предъявлено обвинение, по ходатайству следователя суд заключил злоумышленника под стражу.

Марина Ковалева