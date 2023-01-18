Как щенок спас хозяина

Прекрасное пятничное утро в конце февраля 2020 года Кен Уолш и его жена Николь проводили на лавочке возле своего дома в Нью-Джерси за кофе: они обсуждали планы на уикенд. Щенок, шестимесячный метис австралийской овчарки по кличке Индиана, вился у ног Кена. Индиана очень любила хозяина и вообще была молчаливая, дружелюбная собака. Николь спохватилась: время текло так быстро, что она стала опаздывать на работу. Она пошла в дом, как вдруг услышала рычание и визг Индианы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС Фото: ТАСС

Ничего подобного собака прежде не допускала. Николь не волновалась: она подумала, что Кен стал дразнить Индиану, и, несмотря на то что торопилась, вернулась, чтобы посмотреть, как они играют. Но вместо забавной сценки увидела, что Кена всего трясет, что его глаза закатились и он ни на что не реагирует.

Николь набрала 911.

У Кена остановилось сердце. Николь кричала и плакала все то время, пока ехала скорая. Когда наконец бригада прибыла, Кен стал уже синеть. Дом наполнился чужаками, но Индиана не лаяла, а тихо ушла наверх.

Реанимационные мероприятия не помогли — подействовал удар дефибриллятора. Сердце Кена завелось, и его повезли в реанимацию. Там врачи стали спрашивать, чем Кен болеет и не принимает ли он наркотики.

«Нет,— отвечала Николь,— Кен за свой 31 год жизни никогда не притрагивался к наркотикам. Он всегда был здоров, абсолютно здоров, он страстный любитель бега».

В больнице Кена ввели в искусственную кому, чтобы не нагружать травмированные длительным отсутствием кислорода мозг и другие органы. Тем временем дома Николь пустила Индиану к себе в постель. Прежде это было строго-настрого запрещено собаке. Но Николь так нуждалась в тепле!

Врачи не нашли никаких причин, объяснивших бы остановку сердца у Кена. К счастью, его мозг почти не пострадал: небольшая слабость в левой стороне прошла после реабилитации. На всякий случай ему имплантировали кардиостимулятор — устройство должно было следить за работой сердца и дать разряд в случае, если бы остановка случилась снова.

Кен вернулся домой, полный решимости снова работать. Кроме того, он договорился посещать реабилитационный центр, чтобы с помощью дозированной нагрузки прийти в прежние физические кондиции.

Но начался ковид, и Кену пришлось смириться с заточением дома. Его лечащий врач сообщил ему, что в такой ситуации единственное, что остается,— снова начать бегать. Кен был опытным бегуном: он бегал и кроссы по пересеченной местности, и дистанции на стадионе. Он пробежал шесть марафонов!

Но в новой реальности Кен едва ходил. Его пугала перспектива выйти на прогулку с активной, непоседливой Индианой: что если она потащит? А больше всего ему было страшно от того, что его сердце может снова остановиться. Того же боялась и Николь: перед ней стояла та самая сцена пятничным утром.

И тогда Кен попросил друзей тренироваться вместе с ним. Они тоже были любители бега, но во имя дружбы были готовы двигаться медленнее, давать Кену возможность наращивать кондиции.

Ровно год спустя Кен пробежал полумарафон. После того как кончилась дистанция, он понял, что освободился от своих страхов. И понял, что должен помочь другим жертвам болезней сердца как можно скорее прийти в форму. С этой целью он вошел в команду Американской кардиологической ассоциации, чтобы организовать участие бывших больных в Нью-Йоркском марафоне 2022 года.

Кен и сам бежал этот марафон. По пути он оказался рядом с каким-то человеком, который прокричал ему: «Я пережил инсульт 18 месяцев назад. Спасибо вам за все, что вы делаете!»

«Это был незабываемый момент,— вспоминает Кен,— я был тронут до глубины души».

Сейчас у Кена нет никаких проблем с сердцем, но каждые три месяца он снимает показатели со своего кардиостимулятора и отправляет врачу, а дважды в год проходит подробную проверку сердечной функции.

Кен тренируется почти каждый день. Он бегает вместе с Индианой. Николь, глядя на то, как им весело, стала присоединяться к ним.

А Индиана так и спит в одной постели с Николь и Кеном. «Она заслужила себе место рядом с нами»,— смеется Кен.

По материалам American Heart Association, Inc.

Ольга Грибова