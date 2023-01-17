Потеря нюха — признак одряхления

Врачи давно ориентируются в оценке состояния пожилых людей на их слух и зрение. Но эти чувства молоды в эволюционном отношении. Не меньше информации может дать более древнее чувство — обоняние: его угасание легко выявить, а утрата остроты нюха свидетельствует о дряхлости человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jens BГјttner / picture alliance / Getty Images Фото: Jens BГјttner / picture alliance / Getty Images

Адъюнкт-профессор Медицинского центра Джонса Хопкинса в Балтиморе Николас Роуэн, отоларинголог и специалист в области заболеваний головы и шеи, объясняет суть исследования: «Мы обнаружили, что нарушение обоняния — как чувствительности к запахам вообще, так и способности различать отдельные запахи — коррелирует с дряхлостью человека в целом. По тому, как сохраняется у человека нюх, какова динамика его постепенного угасания, можно предсказать ухудшение общего состояния человека».

В ходе исследования ученые проанализировали данные 1160 пожилых людей, участвовавших в Национальном проекте общественного здоровья и старения в период с 2015 по 2016 год. Участникам, средний возраст которых составлял 76 лет, предлагалось пять разных запахов для определения чувствительности к запахам вообще и затем шесть запахов, чтобы установить способность различать запахи.

Затем эти результаты сопоставляли с оценкой состояния организма стариков: потеря веса, снижение энергии, слабость, скорость ходьбы, способность к физической активности.

Выяснилось, что чем лучше человек различает запахи, чем точнее определяет, какой именно запах ему предложен, тем лучше состояние его здоровья. Исследователи заметили, что не берутся объяснить, как именно в организме устанавливается эта корреляция, но предъявляют доказательство ее наличия.

Соответственно, чем хуже у человека обоняние, тем он дряхлее. Отсюда важный диагностический вывод: измерение качества нюха может стать простым тестом на общее состояние здоровья стариков.

Сами по себе тесты такого рода не могут служить методом оценки, но они могут насторожить врачей, заставить их провести подробное исследование функций человека. Не в последнюю очередь это важно для ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний.

по материалам.

Ольга Грибова