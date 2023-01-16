«Барселона» взяла Суперкубок Испании. В финальном матче турнира каталонцы обыграли мадридский «Реал» со счетом 3:1. Это первый трофей Хавьера Эрнандеса Креуса (Хави) на посту главного тренера каталонцев. За развитием событий в очередном Эль-Класико, следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahmed Yosri, Reuters Фото: Ahmed Yosri, Reuters

Испанский Суперкубок вот уже несколько лет проходит в Саудовской Аравии. При этом в самой Испании даже не останавливают чемпионат. Еще бы, ведь шейхи платят за хороший футбол достойные деньги — $120 млн за три сезона. Так что пришлось испанской лиге превратить Суперкубок в мини турнир, где принимают участие сразу четыре команды. В этот раз «Барса» вышла в финал, обыграв «Бетис», а «Реал» победил «Валенсию».

Причем после изменения формата «Реал» и «Барселона» сошлись в главном матче впервые. Но отрабатывали свои деньги клубы-миллиардеры честно. Матч получился достаточно зрелищным. Особенно хороша была «Барса», в которой жег 18-летний Гави. Он забил первый гол и сделал две результативные передачи на Роберта Левандовского и Педри. Когда счет стал для «Реала» неприличным (3:0), комментатор Константин Генич искренне восхищался не только забитым мячом, но и молодежью сине-гранатовых.

«Реал» смог ответить лишь однажды. Под занавес матча гол престижа забил Карим Бензема. В итоге мадридский клуб слегка подмочил свою репутацию охотника за трофеями, а главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти проиграл свой первый финал с 2010 года. Вообще, в последних матчах «Реал» серьезно «просел». В том же чемпионате еще до начала Суперкубка Испании случилось сразу два поражения подряд.

Что происходит с королевским клубом, объяснил футбольный эксперт Андрей Аршавин: «Бензема много пропустил, он еще входит в игру. Может быть, не хватает, как это ни странно, глубины состава. Тот же Эден Азар, звезда, и он мне всегда нравился, но то, что с ним происходит в "Реале" — это катастрофа. У любой команды есть отрезок, когда она выглядит не самым лучшим образом. Сейчас, наверное, это происходит с "Реалом"».

«Барселона» же напротив набирает обороты и под руководством Хави похоже начинает свой путь к трофеям покруче Суперкубка Испании. За счет чего «Барса» обыграла «Реал» в этот раз объяснил футбольный эксперт Игорь Корнеев: «"Барселона" дала очень много пищи для размышлений. Она доминировала на поле, хотя и не совсем однозначно. Можно сказать, обе команды обменялись и шансами, но "Барса" здорово работала на прессинг».

После завершения Суперкубка Испании внимание поклонников футбола к Саудовской Аравии не станет меньше. Все дело в том, что уже 19 января там же, где выясняли отношения «Реал» и «Барселона» — в городе Эр-Рияд — сборная двух саудовских клубов Аль-Наср и Аль-Хиляль сыграют товарищеский матч с командой ПСЖ. А это значит, что на поле вновь сойдутся Лионель Месси и Криштиану Роналду, не исключено, что последний раз в истории. Общедоступные спортивные каналы игру, к сожалению, не покажут, но трансляции в интернете, будут доступны.

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