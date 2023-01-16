Управляющим директором ЧТПЗ назначен Евгений Губанов

На должность управляющего директора Челябинского трубопрокатного завода (входит в Трубную металлургическую компанию) назначен Евгений Губанов. Об этом сообщает пресс-служба ЧТПЗ. На новой должности господин Губанов сменил Валентина Тазетдинова.

Евгений Губанов работает на трубопрокатном заводе с 2005 года, начал трудовой путь электросварщиком и прошел путь до начальника цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239», руководителя производства труб большого диаметра и главного инженера. В компании отмечают, что за последние десять лет под его руководством был реализован ряд проектов, «позволивших существенно повысить эффективность работы завода».