Глава города Сочи посетил строительную площадку школы в селе Раздольном

14 января 2023 г. глава г. Сочи Алексей Копайгородский посетил с рабочим визитом ЖК«Министерские озера»

Оценили ход строительства общеобразовательной муниципальной школы на 1100 мест, а также обсудили детали проекта с руководством застройщика — компании AVA Group, встретились с жителями микрорайона.

Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group реализует данный проект в рамках государственно-частного партнерства в сфере образования, в непосредственном сотрудничестве с Администрацией Сочи. Выездные совещания на объекте строительства с сотрудниками компании и руководством ответственных департаментов и управлений является частью совместной работы.

Новая школа для Сочи — исключительно важный, стратегически необходимый социальный объект. Последние годы миграционный поток показывает стремительный рост, соответственно, вопрос обеспеченности местами в детских садах и школах — один из самых актуальных и находится на постоянном контроле администрации муниципалитета.

«В год архитектуры на курорте мы уделяем особое внимание комплексному и сбалансированному развитию микрорайонов. Новая школа в селе Раздольном примет более тысячи юных жителей Хостинского района. После завершения работ мы значительно разгрузим гимназии №№6 и 9. Поручил уже сейчас начать подбор педагогов для нового учреждения и проработать вопросы организации дорожного движения с учетом мнения местных жителей, чтобы им было удобно»,— подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

Красивое учебное заведение площадью 30 000 квадратных метров встретит учеников 1–11-х классов просторными классами, зонами отдыха, кабинетами-практикумами, лекториями, местами свободного творчества и активных игр на эксплуатируемой кровле. Кровля будет обустроена по всем правилам безопасности для прогулок, игр и спорта. Кроме того, здесь будет создана инфраструктура с двумя открытыми спортивными ядрами, где дети смогут заниматься физкультурой, играть футбол или волейбол.

«Строительство школы станет завершением комплексного развития территории ЖК "Министерские озера". AVA Group с Администрацией города в формате совместного сотрудничества на еженедельной основе проводит выездной мониторинг строительных работ. Для холдинга комплексное развитие социальной инфраструктуры жилых комплексов является приоритетной задачей. Именно поэтому к созданию проекта школы мы подошли с особым вниманием. Уверен, она станет одним из лучших примеров современного образовательного учреждения. Подготовительные работы на объекте ведутся с августа прошлого года. В конце 2022 года было получено разрешение на строительство. После чего реализация проекта вошла в активную фазу. В настоящее время на 70% выполнены подготовительные строительные работы стадии нулевого цикла: сделаны подпорные сооружения, фундамент, стены цоколя и плита цокольного этажа. На площадке находятся 70 человек и 12 единиц техники. В ближайшее время на объекте будет увеличено количество рабочих смен, техники и строителей»,— отметил директор компании AVA Group в г. Сочи Александр Гусев.

Стоит отметить, что девелопер ведет строительство объекта образования за счет собственных средств. После ввода в эксплуатацию школа станет частью системы образования города.

За 15 лет работы холдингом AVA Group построено и введено в эксплуатацию 152 объекта площадью 1,7 млн кв. м в Краснодаре, Сочи, Анапе и Москве. Строительство всех объектов ведется в соответствии со сроками проектной декларации. В текущем году в стадии активной реализации порядка 700 000 кв. м недвижимости. Кроме жилых объектов, холдинг развивает направления гостеприимства, здравоохранения, промышленный и логистический кластер.

ООО «УК 214 Сочи» ДОГОВОР № С2704 о предоставлении услуг по формированию имиджа и репутации г. Краснодар, «01» апреля 2022 г. ИНН 2366028749, КПП 236601001, ОГРН 1212300036410 ООО «УК 214 Сочи» входит в группу компании «AVA Group» С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте. AVA Group — инвестиционно-строительный холдинг, основанный в 2007 году. Предприятия AVA Group ведут деятельность в Краснодаре, Сочи, Анапе и Московском регионе. Штаб-квартира расположена в г. Краснодаре. AVA Group осуществляет развитие жилой и коммерческой недвижимости, полный цикл строительных работ, управление жилыми, гостиничными и медицинскими объектами, производство стройматериалов, а также оказывает логистические услуги.

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