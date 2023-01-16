Глава СКР поручил проверить челябинского районного депутата

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о «противоправных действиях» депутата Центрального совета Челябинска Марселя Хазиева. Руководитель регионального управления СК РФ Петр Решетников должен представить доклад по итогам проверки, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Информация о незаконной деятельности депутата и обращении в СК по этому поводу другого депутата сообщается в СМИ. В частности, член совета Тракторозаводского района просит следователей изучить «сомнительный бизнес» коллеги, организовавшего платные курсы. Также автор обращения считает необходимым проверить Марселя Хазиева на дискредитацию ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ), поскольку в его социальных сетях публикуются соответствующие комментарии.

В пресс-службе СУ СК России по Челябинской области подтвердили, что проверка по поручению Александра Бастрыкина проводится в отношении Марселя Хазиева.