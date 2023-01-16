В Башкирии ищут инвестора для строительства придорожного комплекса за 56,6 млн рублей

Корпорация развития Башкирии разработала инвестиционное предложение, концепция которой предполагает строительство многофункционального придорожного комплекса в Мишкинском районе за 56,6 млн руб., сообщается на сайте республиканского правительства.

Придорожный комплекс будет располагаться вдоль автодороги регионального значения Бирск-Тастуба-Сатка. Здесь инвестор может организовать автомойку, станцию технического обслуживания машин, кафе и минимаркет. Предполагаемый срок реализации проекта составит 2 года.

Инвестор будет претендовать на господдержку. Ему могут выделить в аренду участок без торгов и субсидии на возмещение части затрат по организации, реконструкции и модернизации будущего объекта.

Венера Хисамова

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