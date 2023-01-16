57 проектов из Башкирии победили в конкурсе президентских грантов

57 социальных проектов из Башкирии получат поддержку на общую сумму 55 млн руб. по итогам первого конкурса президентских грантов 2023 года, сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Самые крупные гранты получат три проекты в области охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни. Это проект регионального общественного фонда Римы Баталовой «Молодость нации» на комплексную программу развития адаптивного танцевального спорта в Башкирии для детей и молодежи с нарушением опорно-двигательного аппарата «Подарите нам крылья. Так хочется летать» (4,19 млн руб.), проект Союза боевых искусств — проведение V открытых Евразийских игр боевых искусств (2,99 млн руб.) и проект республиканского центра иппотерапии для детей-инвалидов «На равных» (2,62 млн руб.).

Всего из Башкирии на конкурс поступило 577 проектов (в целом по стране 10,6 тыс.). За 2022 год НКО республики привлекли 204,4 млн руб. грантовых средств, это в 1,7 раза больше, чем 2021 году.

Майя Иванова

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