В «Магните» срок годности молочных продуктов будут проверять на кассе

«Магнит» запускает технологию проверки на кассе маркированных в системе «Честный знак» молочных продуктов на срок годности. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

Мера дополнит существующие системы проверки годности продуктов и позволит предотвратить продажу «просрочки», исключив человеческий фактор. Информация о сроке годности товаров будет сверяться с данными системы маркировки при сканировании. В случае если период использования продукта будет определен как истекший, транзакция будет заблокирована и его продажа станет технически невозможной.

«Разработанная нами технология станет отправной точкой для дальнейшей интеграции подобных решений по остальным категориям маркируемых товаров, а также в других направлениях развития сервисного предложения, в которых мы активно работаем, в том числе в тесном контакте с ЦРПТ»,— отметил директор по цифровым технология розничной сети «Магнит» Юрий Мисник.

Технологию распространят на всю розничную сеть в течение января. Ее внедрят в 27 тыс. магазинов торговой сети. Новые точки будут подключать постепенно.

Анастасия Донскова

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