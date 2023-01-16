Неинвазивное обследование печени стало доступно в Удмуртии

В Республиканской клинической инфекционной больнице в столице Удмуртии появилась портативная система диагностики фиброза печени. Данное оборудование позволит применять неинвазивную технологию обследования печени, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эльвира Пинчук, Telegram Фото: Эльвира Пинчук, Telegram

Незначительные механические колебания позволяют достичь охвата измеряемого объема в 100-200 раз больше, чем забираемый при биопсии материал. Исследование поможет оценить степень поражения печени страдающим ожирением и сахарным диабетом, а также спрогнозировать возможности реабилитации пациентов.

Раньше возможность пройти диагностику на данной аппаратуре была в Москве и Санкт-Петербурге.