В Нижнем Новгороде задержан курьер, похитивший у пенсионеров почти 5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска задержали в Нижнем Новгороде безработного 19-летнего жителя. Он приезжал к пенсионерам домой и забирал деньги, которые те отдавали за якобы виновных в ДТП родственников. Общий ущерб составил около 5 млн руб., сообщили в региональном ГУ МВД.

В ноябре 2022 года в полицию обратились шесть пенсионеров, которым звонили лжесотрудники правоохранительных органов. Злоумышленники убеждали потерпевших, что их родственники попали в аварию и для избежания уголовной ответственности нужно передать курьеру деньги, заранее завернутые в бумагу или пакет.

Задержанный вину признал и пояснил, что так он хотел быстро заработать. По всем случаям возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Полиция просит нижегородцев быть внимательными во время разговоров с незнакомцами и после подобных звонков сначала связываться с родственниками. «Если собеседник представляется сотрудником правоохранительных органов, попросите его назвать полное имя, должность и место службы. После этого позвоните в ведомство и узнайте, работает ли в нем такой сотрудник и искал ли он вас»,— говорится в сообщении.

Елена Ковалева