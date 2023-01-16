Раннее бронирование на Кубани завершат досрочно

Ведущие федеральные туроператоры завершат период раннего бронирования проживания на курортах Краснодарского края и в других южных регионах в январе-феврале. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На протяжении 10 лет подряд до пандемии акция заканчивалась в марте. Сокращение сроков в Ассоциации связали с отсутствием скидок у отельеров. В текущем году скидки на проживание готовы предоставить только 3% средств размещения южных регионов, в то время как годом ранее их число достигало 10%.

«В 2022 году ранние продажи были закрыты по понятным причинам, а в 2021–2022 годах акции раннего бронирования стали сокращаться из-за пересечения с акциями кэшбека за туры по России — туроператорам не имело смысла дополнительно стимулировать спрос, и акции стали завершаться уже раньше марта»,— говорится в сообщении.

О завершении раннего бронирования в январе уже заявили туроператоры «Дельфин» и Fun&Sun, в феврале — «Алеан». В 2023 году акции по предоставлению кэшбека не ожидается, отмечают в Ассоциации. Туроператор «Мультитур» не планирует досрочного завершения акции раннего бронирования и будет предоставлять услугу до 31 марта.

Анастасия Донскова

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