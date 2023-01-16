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Коммерсантъ FM
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Модернизированный Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет

Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ выполнил очередной испытательный полет, во время которого проверили системы и оборудование. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

По данным компании, в рамках «глубокой модернизации» на самолете улучшили ряд характеристик. Каких именно, не уточняется. «Результатом проведенных работ станет существенное увеличение показателей эффективности и надёжности авиационного комплекса при применении по назначению»,— заверили в ОАК.

Ту-95МСМ — опытный образец стратегического ракетоносца, новая модификация самолета-ракетоносца Ту-95МС. Разработкой Ту-95МСМ занимаются ПАО «Туполев» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входят в «Ростех»). «Туполев» получил госконтракт на модернизацию ракетоносца в 2018 году, его сумма не приводилась.

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