Звуковую рекламу компьютерного клуба на Вайнера отключили после возбуждения дала ФАС

Звуковая реклама компьютерного клуба «Мегадром» на улице Вайнера в Екатеринбурге прекратилась сразу после возбуждения дела свердловским управлением федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщила пресс-служба ведомства. В службу обратились граждане, которые непрерывно слышали звуковую рекламу во время работы.

«Реклама транслировалась из колонки и представляла собой записанный под музыку реп длительностью более двух минут. После окончания, аудиодорожка сразу же начинала воспроизводиться заново и так весь день»,— говорится в сообщении ФАС.

Напомним, что запрещена звуковая реклама, которая распространяется посредством оборудования, монтируемого на зданиях, строениях, сооружениях, а также остановочных пунктах и иных объектах недвижимого имущества по ч. 3.2 ст. 19 Федерального закона «О рекламе».

Ранее свердловское УФАС признало ненадлежащим распространение рекламы магазина одежды «Мир кожи и меха» в Екатеринбурге. Рекламу включали на колонке, закрепленной на электрическом столбе, что подпадает под запрет Закона о рекламе.

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Диана Сунагатуллина