Потребительские цены в Удмуртии выросли на 0,7% за декабрь

В декабре потребительские цены в Удмуртии выросли на 0,73% в сравнении с предыдущим месяцем. В частности, по данным Удмуртстата, продовольственные товары оказались дороже на 0,2%, услуги — 2,6%. Непродовольственные товары в цене не изменились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

С начала года рост потребительских цен составил 12,83%. Так, продовольственные товары стали дороже на 11%, непродовольственные — 13,8%, услуги — 14,1%.

В частности, из продовольственных товаров наиболее подорожали свежие огурцы — на 24,2%, виноград — на 15,3%, лук репчатый — на 13,3%, свежие помидоры — на 12,8%, грибы свежие и морковь — на 12,1%. Также выросли цены на икру лососевых рыб на 11,3%, кетчуп и кулинарные изделия из птицы — на 5,2%.

Вместе с тем снизились цены на соки фруктовые на 10,9%, хлопья из злаков (сухие завтраки) — на 9%, муку — на 8%, конфеты шоколадные — на 7,7%, шоколад — на 6,4%, сахар — на 6,2%.

В непродовольственном секторе подорожали свежесрезанные цветы на 5,2%, краска для волос — на 4,9%, школьные тетради — на 4,5%, гель для душа — на 4%, дизельное топливо, подержанный импортный автомобиль и ювелирные изделия — на 3,2%. При этом снизились цены на колготки женские эластичные на 11,2%, детские бумажные подгузники — на 9,1%, набор корпусной мебели — на 8,5%, порошок стиральный — на 6,9%, мыло туалетное — на 6,4%, смартфон — на 5,2%.

В секторе услуг зарегистрировано повышение цен на проезд в поездах дальнего следования на 16,5%, услуги бань и душевых — на 15,8%. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами подорожали на 11%, оплата горячего водоснабжения — на 10,5%, электроэнергия — на 8,7%, сетевой газ — на 8,5%.

Вместе с тем наблюдалось снижение цен на услуги в сфере зарубежного туризма на 6,3%, годовую стоимость полиса КАСКО — на 5,7%, проживание в гостинице четыре и пять звезд — на 3,4%.