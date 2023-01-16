Правительство РФ вложит 3,6 млрд рублей в создание нефтяного терминала в Красноярском крае

Российское правительство выделит на строительство нефтяного терминала «Порт бухта Север» на полуострове Таймыр в Красноярском крае более 3,6 млрд руб. Об этом говорится в специальном распоряжении кабмина.

Документ опубликован на сайте правительства. Согласно распоряжению, в 2023 году будет инвестировано 2,09 млрд руб. федеральных бюджетных средств, в 2024-м – 1,63 млрд руб.

«За счет федерального финансирования будут проведены работы по углублению акватории порта, а также установлены средства навигации и объекты системы обеспечения безопасности мореплавания. Это даст возможность проводить морские суда ледового класса с суммой полезного груза свыше 120 тыс. т»,– говорится в сообщении правительства РФ.

В распоряжении указывается, что общая предельная стоимость проекта составляет 117,11 млрд руб. По данным правительства, «Бухта Север» станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом и будет обслуживать Пайяхскую группу месторождений на севере Красноярского края.

Как сообщал «Ъ», в июле прошлого года «Роснефть» объявила о старте эксплуатационного бурения на Пайяхском месторождении в рамках проекта «Восток Ойл». Предполагается, что поставки нефти с этого месторождения стартуют в 2024 году. Согласно планам правительства РФ, строительство «Бухты Север» позволит к 2024 году увеличить объем грузоперевозок по Северному морскому пути до 80 млн т.

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Валерий Лавский