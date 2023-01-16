В Татарстане капитана судна осудят за посадку теплохода на медь

В Татарстане пойдет под суд капитан теплохода «Восход-51». Его обвиняют в посадке судна на мель. Об этом говорится в сообщении Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в конце мая прошлого года. Следствие утверждает, что обвиняемый, будучи в пьяном виде, управлял судном «Восход» с пассажирами на борту, и на 1308 км Волги он нарушил правила плавания по внутренним водным путям, в результате теплоход сел на мель, а шесть пассажиров получили ссадины и ушибы.

Уголовное дело рассмотрит Вахитовский райсуд Казани.

Ведомство также направило в надзорные органы представление об устранении деталей, которые способствуют совершению подобных преступлений, и усилении профилактической работы по выявлению лиц, оказывающих небезопасные услуги на воде и находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

"Ъ-Казань"