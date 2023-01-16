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Директора волгоградских строительных организаций будут судить за мошенничество на 8 млн рублей

Волжский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг» Николая Сахненко, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

По версии следствия, господин Сахненко, являясь директором двух ООО, заключал с коммерческими организациями договоры на поставку металлических панелей с утеплением с условием предварительной оплаты, взятые на себя обязательства не выполнил, похитив таким образом более восьми млн руб.

Ему предъявлено обвинение по ч.5 ст.159 (четыре эпизода) и по ч.6 ст.159 УК РФ. Николай Сахненко вину не признал.

Судебное заседание по делу назначено на 26 января.

Марина Ковалева

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