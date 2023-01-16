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Чиновники и Росприроднадзор проверят законность земляных работ на реке Усмань под Воронежем

Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области выявили в районе баз отдыха «Смена» и «Дивный клуб» на реке Усмань к северу от Воронежа (в 2,5 км юго-восточнее Кожевенного кордона и в 5 км северо-западнее железнодорожной станции Дубовка), в популярном месте отдыха горожан, земляные работы с использованием тяжелой строительной техники на берегу реки. Об этом сообщили в ведомстве.

«Данные работы производятся за границами ООПТ, но в водоохраной зоне и в пределах прибрежной защитной полосы реки Усмань»,— заметили в департаменте.

Для проверки законности работ департамент направил запросы в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора, управление Росреестра по Воронежской области, мэрию Воронежа, воронежское управление гостехнадзора, Верхне-Донской отдел Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

«Смена» находится в подчинении областных властей. «Дивный клуб», территория которого осваивается с 2020 года (гостиница, спортивно-развлекательные объекты и планируемая индивидуальная жилая застройка на 30 участках), управляется ООО «Спортивно-туристический комплекс “Дивный клаб”» и индивидуальным предпринимателем Лидией Меренковой (номерной фонд). Согласно сведениям Kartoteka.ru, госпожа Меренкова также является директором ООО «Тверская швейная фабрика» Джумабека Хушакова. В ООО СТК «Дивный клаб» у Джумабека Хушакова — 5%. Еще по 5% — у Дениса Леженина и Елены Зарубиной, основной владелец с 85% — директор организации Александр Шеваров. Господин Шеваров — президент воронежского спортивного клуба «Дзюдо-Черноземье» и экс-президент воронежской областной федерации дзюдо, а также совладелец одной из тверских швейных фабрик. Также Александр Шеваров — член общественного совета при ГУ МВД по Воронежской области.

Но к нынешней территории «Смены» и «Дивного клуба», исходя из их официальных данных, берег, на котором ведутся земляные работы, не относится.

По данным публичной кадастровой карты, этот участок (ныне находится в частной собственности) площадью 15 га и кадастровой стоимостью 1 млрд руб. был образован в 2021 году и относится к категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием «спортивно-оздоровительные сооружения в природно-рекреационных зонах». Вместе с соседним участком он образует единый «квадрат» общей площадью 24,25 га. В мае 2022 года неизвестный собственник обратился в мэрию с заявлением о подготовке проекта межевания двух участков, чтобы разделить один из них еще на два. В ноябре 2022 года мэрия назначила общественные обсуждения по проекту межевания.

«Рассматриваемая территория пригодна для строительства туристического комплекса и объектов обслуживания при соблюдении действующих норм и правил»,— следует из пояснения к проекту межевания территории.

В документе отмечалось, что проект межевания «не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельных участков, а также для ведения хозяйственной деятельности». По наблюдениям корреспондента «Ъ-Черноземье», земельные работы на этой территории ведутся как минимум с середины 2022 года. В общественных слушаниях участия никто не принял, их признали состоявшимися.

Олег Мухин

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