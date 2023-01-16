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Коммерсантъ FM
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В Москве Face Pay переименуют в «Систему биометрической оплаты»

Голосование по русскому названию для системы Face Pay, позволяющей бесконтактно оплачивать проезд в московском транспорте, завершилось. С результатом в 21% голосов победил вариант «Система биометрической оплаты». За него проголосовали 41 740 респондентов.

В качестве возможного названия для сервиса предлагались еще четыре варианта:

  • «Оплати улыбкой» (за это название проголосовали 36 949 респондентов (19%));
  • «Лицо Москвы» (29 024 (15%));
  • «Облик» (29 970 (15%));
  • «Оплата взглядом» (28 322 (14%)).

Face Pay заработал на всех станциях столичного метро в октябре 2021 года, а в сентябре 2022 сервис появился также на всем Московском центральном кольце.

Для бесконтактной оплаты проезда граждане должны зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы» и добавить в свой аккаунт фотографию лица, транспортную карту «Тройка» и банковскую карту. Чтобы оплатить поездку с помощью сервиса, пассажиру необходимо встать на специальный черный стикер перед турникетом и посмотреть в установленную на нем камеру. Створки турникета откроются, а деньги за проезд автоматически спишутся с привязанной банковской карты.

Подробнее о Face Pay — в материале «Ъ» «За проезд проголосовали лицом».

Милена Костерева

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