Зарубежные СМИ: Как китайский Новый год отразится на заболеваемости COVID-19?

Врачи опасаются новой вспышки коронавируса из-за приближения Нового года по лунному календарю. Китай только недавно снял ограничения, связанные с пандемией. И это сразу привело к резкому росту заболеваемости. На днях власти отчитались о рекордном количестве смертей пациентов с COVID-19. С путешествиями в новогодний сезон традиционно связывают самые высокие риски передачи инфекции. Как к этому готовится Китай? И что говорят официальные лица? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang, Reuters Фото: Tingshu Wang, Reuters

14 января китайские власти заявили, что с 8 декабря по 12 января в больницах умерло почти 60 тыс. человек с COVID-19, пишет The Guardian. До этого в официальной статистике отражались только данные о пациентах, которые скончались от легочной недостаточности. Их с 8 декабря было 37. Статистику критиковала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Впрочем, некоторые ставят под сомнение и новые данные. Вероятно, они не включают многих людей, которые умирают дома, особенно в сельских районах. При этом точная статистика особенно важна накануне китайского Нового года.

Празднования, которые начнутся 21 января, означают традиционный всплеск внутренней миграции, поясняет CNBC. Сотни миллионов китайцев возвращаются из мегаполисов в небольшие города и сельские районы. И это вызывает опасения по поводу новых вспышек заболеваемости. После трех лет ограничений возобновляется высокоскоростное железнодорожное сообщение между КНР и Гонконгом. Главный вокзал Пекина в выходные был забит пассажирами. В Шанхае временно запускают дополнительные ночные поезда, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Министерство транспорта ожидает, что пассажиропоток по итогам празднования, которое завершится в середине февраля, вырастет вдвое год к году. Или восстановится до 70% от уровня до пандемии, уточняет Reuters. Чиновники успокаивают: пик вспышки коронавируса в Китае пройден. Число госпитализаций снижается. У пациентов в больницах реже подтверждают COVID-19, сокращается и количество тяжелых случаев. Но пока никто не берется прогнозировать, как ситуация изменится через месяц.

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