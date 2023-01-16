Суд прекратил дело о проведении «митинга» депутатом ЗакСа Ленобласти от КПРФ Звонковым

Всеволожский районный суд Ленинградской области прекратил административное дело в отношении депутата ЗакСа Ленобласти и заместителя руководителя фракции КПРФ в региональном парламенте Дмитрия Звонкова о проведении публичного мероприятия без уведомления. В его действиях не нашли состава правонарушения, сообщил он «Ъ-СПб» 16 января по итогам заседания.

Встреча, после которой на депутата подали заявление, состоялась 27 ноября 2022 года в Новом Девяткино Всеволожского района Ленобласти. На ней обсуждалось строительство школ в районе, а также собирали подписи за отмену уплотнительной застройки на Арсенальной улице. Жители района выступают против строительства девятиэтажного дома от компании ООО «СЗ "Черника Север"». На 27 ноября изначально был запланирован заранее согласованный митинг под лозунгом «Нет стройке домов без дорог, школ и детсадов». Однако за несколько дней до назначенного собрания в регионе запретили проведение публичных мероприятий, объяснив это режимом базовой готовности, который введен в Ленобласти указом президента Владимира Путина 19 октября (проводить митинги в Ленобласти снова разрешили 5 декабря — «Ъ-СПб»).

В разговоре с «Ъ-СПб» господин Звонков предполагал, что заявление в полицию на него написали двое жителей района, которых на встрече не было.

Надежда Ярмула

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