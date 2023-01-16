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Детский сад в Татарстане закупил тактические аптечки на 26 тысяч рублей для фронта

Детский сад в Набережных Челнах «Крепыш», рассчитанный на 192 детей, закупил тактические аптечки для военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) на 26 тыс. руб.

Как говорится на официальном городском сайте, средства были «собраны» на благотворительной ярмарке, на которой родители малышей торговали домашней выпечкой, солениями и поделками.

«По решению совета родителей ДОУ, собранные средства (в сумме 25 742,00 рублей), были направлены на приобретение тактических аптечек и поддержку наших военнослужащим СВО»,— отмечается в сообщении.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"

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