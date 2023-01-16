FT: Ford намерена снизить свою зависимость от VW в производстве электромобилей

Ford хочет снизить свою технологическую зависимость от Volkswagen Group (VW) при производстве электромобилей, пишет Financial Times. Для этого американская компания создает собственную платформу, заявил изданию глава подразделения электромобилей Ford Мартин Сандер.

Ford и VW заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере производства электромобилей в 2020 году. С тех пор американский концерн использует для выпуска машин с электромотором платформу MEB германского концерна. Ею также пользуются при выпуске моделей Audi, Cupra и Skoda.

Сейчас Ford готовит к запуску в ближайшие два года еще двух моделей на базе MEB. Однако после этого американский производитель, скорее всего, перейдет на собственную платформу, которая разрабатывается инженерами компании в США. По словам господина Сандера, новая платформа не имеет ничего общего с продуктом VW: «Мы рассматриваем любые возможности, изучаем, как далеко мы можем пойти и какие сегменты она сможет покрыть».

При этом господин Сандер отметил, что в компании пока не приняли окончательного решения по будущему сотрудничества с VW в сфере электромобилей, но Ford выполнит все контрактные обязательства по выпуску новых коммерческих и электрических моделей VW.

Кирилл Сарханянц