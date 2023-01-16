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Коммерсантъ FM
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В Приангарье возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий мэром Свирска

В Иркутской области мэр города Свирска Владимир Орноев подозревается в превышении должностных полномочий, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ. Как сообщали «Ъ» в пресс-службе регионального СУ СКР, в отношении чиновника не избиралось какой-либо меры пресечения, он продолжает выполнять свои рабочие обязанности.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в 2020 году в одном из муниципалитетов ко дню города установили арт-объект "Поющее дерево" стоимостью 1 млн руб., оплаченный за счет благотворительного фонда. Спустя полтора месяца администрация города заключила муниципальный контракт с одним из ООО на строительство сквера. В стоимость работ заложили 1,5 млн руб. на изготовление и установку упомянутого арт-объекта, фактически уже установленного. Для расчета с подрядчиком мэр запросил средства в министерстве жилищной политики и энергетики Приангарья в рамках реализуемого нацпроекта "Жилье и городская среда". Исполнителем работ выступила компания, близкая к одному из иркутских чиновников»,— приводятся подробности в сообщении регионального ГУ МВД.

Отмечается также, что в рамках возбужденного уголовного дела проведено 16 обысков, изъята необходимая документация и компьютерная техника. Следователями СКР по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела проведены обыски.

Влад Никифоров, Иркутск

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