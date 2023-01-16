Для ростовчан вход в Ботанический сад ЮФУ сделают бесплатным на Крещение

В праздник Крещения жители и гости Ростова-на-Дону смогут посетить для купания в специальной купели Ботанический сад ЮФУ бесплатно, сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮФУ Фото: пресс-служба ЮФУ

Вход на территорию сада будет свободным 18 и 19 января. Для купания будет оборудована купель в источнике Серафима Саровского по адресу пер. Ботанический спуск, 7. На месте будут дежурить медики, МЧС и полиция.

Источник Серафима Саровского известен в Ростове с XIX века. В 2017 году территория, где ранее находилась часовня святого, была реконструирована, восстановлена чаша купели.

Анастасия Назарова