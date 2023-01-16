Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Для ростовчан вход в Ботанический сад ЮФУ сделают бесплатным на Крещение

В праздник Крещения жители и гости Ростова-на-Дону смогут посетить для купания в специальной купели Ботанический сад ЮФУ бесплатно, сообщает пресс-служба университета.

Фото: пресс-служба ЮФУ

Фото: пресс-служба ЮФУ

Вход на территорию сада будет свободным 18 и 19 января. Для купания будет оборудована купель в источнике Серафима Саровского по адресу пер. Ботанический спуск, 7. На месте будут дежурить медики, МЧС и полиция.

Источник Серафима Саровского известен в Ростове с XIX века. В 2017 году территория, где ранее находилась часовня святого, была реконструирована, восстановлена чаша купели.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...