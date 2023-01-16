ФК «Урал» проведет семь матчей в Дубае

Футбольный клуб «Урал» в рамках предсезонных сборов проведет семь матчей в Дубае (ОАЭ), рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе уральского клуба. Ожидаются встречи с питерским «Зенитом» и московским «Локомотивом». В Эмиратах футболисты проведут больше месяца и будут готовиться к весенней части чемпионата РПЛ и Кубка России.

Из ОАЭ «Урал» вернется 19 февраля, а уже 22 февраля проведет в Ростове первый матч этапа плей-офф Кубка России. Ответная встреча пройдет в Екатеринбурге 29 февраля.

В чемпионате РПЛ «Урал» занимает 10 место, у него 21 очко. В Кубке России уральский клуб дошел до четвертьфинала.

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