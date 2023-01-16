В Берлине прошел коммунистический митинг с флагами ГДР, ДНР и Палестины

По оценке телеканала Welt, тысячи людей вышли на демонстрацию в центре Берлина, посвященную памяти теоретиков марксизма Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Сторонники леворадикальных политических движений скандировали антизападные лозунги и несли флаги ГДР, Палестины, ДНР и азиатских коммунистических партий.

Среди озвученных участниками шествия лозунгов: «Мали, Донбасс, Газа: наконец, разделайтесь с Западом», «От Ханау до Газы, Ялла интифада», «Только тогда, когда массы возьмутся за оружие, можно построить социализм». Организация «Еврейский форум» в своем Twitter пожаловалась на антисемитские лозунги манифестантов.

Демонстранты также несли транспаранты с прокоммунистическими и антизападными лозунгами. На одном из агитационных плакатов написано: «Люксембург, Либкнехт, Ленин. Никто не забыт, встать и сопротивляться!» Несколько участников митинга несли сдвоенный флаг, где на одном штоке размещены флаги СССР и ДНР. «Продонбасские» участники шествия шли с плакатами, осуждающими политику НАТО, призывающими «убрать руки от России» и возлагающими на США ответственность за происходящее на Украине.

В Германии регулярно проходят манифестации сторонников сталинизма, марксизма, маоизма и ультралевых идейных течений авторитарного толка. В стране существует Марксистско-ленинская партия Германии, не представленная в Бундестаге и на выборах в местные советы набирающая в среднем 0,0-0,1% голосов. В ФРГ действует законодательный запрет на публичное одобрение боевых действий на Украине и демонстрацию символики, связанной с российской армией.

Андрей Сапожников