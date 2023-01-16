Женщину, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери, обнаружили на Кубани

Сотрудники нашли скрывавшуюся в Краснодарском крае женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По данным следствия, преступление было совершено в 2017 году в Карачаево-Черкесии. Тело девочки нашли на берегу поймы Большого Ставропольского канала в Усть-Джегутинском районе. Установить лицо, причастное к убийству младенца, сразу не удалось. На протяжении нескольких лет сотрудники правоохранительных органов провели 650 генетических экспертиз. В 2022 году следствие установило связь погибшей с предполагаемым отцом, через которого удалось выйти на родственников подозреваемой. Сам мужчина, уроженец Алтайского края, о произошедшем не знал.

Позднее местонахождение 29-летней подозреваемой было установлено, после чего женщину, скрывавшуюся в Краснодарском крае в течение пяти лет, задержали.

«Она пояснила, что на учет по беременности и родам не вставала. На преступление решилась из-за тяжелого материального положения»,— говорится в сообщении.

В настоящее время расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 106 (убийство матерью новорожденного ребенка), завершено, материалы переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Анастасия Донскова

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