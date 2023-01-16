Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков решил продлить контракт на участие в СВО

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков («Единая Россия») решил продлить контракт с Министерством обороны и дальше участвовать в специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Парламентарий процитировал президента Владимира Путина, указавшего на «положительную динамику» в ходе СВО, и отметил, что тоже внес вклад в эту динамику. «Это очень важно – не ощущать себя обузой, чувствовать не свою бесполезность, а свою значимость в общем деле, - сказал депутат. – Очень горжусь нашими бойцами, своими земляками, нашей Родиной. И потому принял решение продлить контракт и дальше служить Родине»,- отметил Олег Голиков.

Олег Голиков отправился добровольцем в зону СВО осенью. Также в спецоперации решил участвовать другой челябинский депутат Госдумы Олег Колесников. Позже стало известно, что они вместе с еще несколькими парламентариями вошли в секретный отряд «Каскад», руководителем которого является зампред Комитета по обороне Госдумы Дмитрий Саблин.