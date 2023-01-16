Дело лидера ОПГ Оренбуржья рассмотрит суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Корчагина и Василия Саввона. В зависимости от роли и каждого им инкриминируются преступления по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Следствие установило, что с 1993 по 2021 год Сергей Корчагин «занимал высшее положение в преступной иерархии, имел высший криминальный статус» в регионе и контролировал сторонников криминальной идеологии.

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Он также «назначал "смотрящих", в том числе, среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях» региона, считают правоохранители. Кроме того, с апреля 2000 по июль 2008 года в области происходил раздел сфер влияния в криминальных кругах, в связи с этим в регионе произошел ряд конфликтов, и «Корчагин организовал убийство трех криминальных авторитетов, а также покушение на убийство еще семи человек», сообщает надзорное ведомство.

В числе прочего следствие вменило Сергею Корчагину незаконное приобретение и хранение по месту жительства огнестрельного оружия – пистолета-пулемета. Что же касается, Василия Саввона, с 2005 по 2006 год он «в составе организованной группы Корчагина, совершил убийство и покушение на убийство четырех человек», выяснили силовики.

На этапе следствия было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму свыше 12,5 млн руб. Материалы уголовного дела планируется передать в Оренбургский областной суд.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «ОПГ подсчитали убийства и покушения».

Георгий Портнов