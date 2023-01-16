Экспорт томского агропрома вырос в 2022 году в полтора раза

Объем экспорта агропромышленного комплекса Томской области в прошлом году достиг $81,2 млн. Это примерно в полтора раза больше, чем в 2021-м ($52,7 млн).

Значительная часть такого экспорта пришлась на рапсовое масло. Его объем составил $36,61 млн. «Зерновых культур экспортировано на $880,2 тыс. (в два раза больше, чем в 2021 году)»,– отметила также пресс-служба администрации Томской области.

Согласно подсчетам областных властей, крупнейшим зарубежным потребителем продукции томского агропрома является Китай. Объем экспорта в КНР составил $40,92 млн. В топ-3 партнеров Томской области по этому показателю входят также Казахстан ($12 млн) и Монголия ($11,3 млн).

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Валерий Лавский