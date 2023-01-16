На поддержку молодых аграриев направят 80,5 млн рублей

Из бюджета Нижегородской области на поддержку молодых работников и специалистов агропромышленного комплекса планируется направить 80,5 млн руб., сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Для работников до 35 лет с высшим образованием в возрасте устанавливаются ежемесячные выплаты в размере 8 тыс. руб., со средним образованием – 6 тыс. руб.

Молодые специалисты с высшим образованием, принявшие на себя обязательство отработать в отрасли региона не менее пяти лет, могут рассчитывать на выплату денежного пособия в размере 500 тыс. руб. Для работников со средним образованием выплата составит 400 тыс. руб. Кроме того, для молодых специалистов предусмотрена единовременная выплата до 1 млн рублей на улучшение жилищных условий в том случае, если он ранее не воспользовался подобной субсидией и был получателем денежного пособия.

Андрей Репин