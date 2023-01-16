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обновлено 12:03

Николай Туркеев возглавил администрацию Индустриального района Ижевска

Главой администрации Индустриального района столицы Удмуртии назначили Николая Туркеева. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, раннее господин Туркеев занимал разные должности в Удмуртстате, минстрое и минприроды республики.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Исполнявшего обязанности главы администрации Индустриального района Юрия Безмельницына перевели на прежнюю должность — заместитель главы администрации района.

Напомним, ранее пост главы администрации Индустриального района занимала Любовь Зайцева. Она стала руководителем комиссии по здравоохранению госсовета Удмуртии.

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