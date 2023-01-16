Николай Туркеев возглавил администрацию Индустриального района Ижевска

Главой администрации Индустриального района столицы Удмуртии назначили Николая Туркеева. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, раннее господин Туркеев занимал разные должности в Удмуртстате, минстрое и минприроды республики.
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
Исполнявшего обязанности главы администрации Индустриального района Юрия Безмельницына перевели на прежнюю должность — заместитель главы администрации района.
Напомним, ранее пост главы администрации Индустриального района занимала Любовь Зайцева. Она стала руководителем комиссии по здравоохранению госсовета Удмуртии.