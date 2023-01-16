Прокуратура Челябинской области запретила более 65% проверок бизнеса в 2023 году

В Челябинской области прокуратура не согласовала проведение 65,6% проверок в отношении предпринимателей, запланированных на 2023 год. По каждому пятому согласованному мероприятию указаны замечания, сообщает региональное надзорное ведомство.

С 10 марта 2022 года в России действует мораторий на проведение плановых контрольных и надзорных мероприятий хозяйствующих субъектов, за исключением социально-значимых объектов, отнесенных к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска. Прокуратура области изучила план проверок органов контроля на 2023 год, который включал 4698 предложений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и отклонила 3084 из них. 307 проверок согласованы с учетом замечаний.

В 2022 году надзорное ведомство региона рассмотрело 650 заявлений органов контроля о внеплановых проверках и отказало в проведении 450 из них. Согласно постановлению правительства РФ от 10 марта 2022 года, внеплановые проверки возможны по согласованию с прокуратурой при непосредственной угрозе и по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью людей, угрозе обороне и безопасности государства, возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.