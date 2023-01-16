В состав совета директоров СМЗ вошли представители Минпромторга и Росимущества

Собрание акционеров АО «Соликамский магниевый завод» избрало новый состав совета директоров общества. Всего в орган управления компанией вошли девять человек. Среди них заместители директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Владислав Демидов и Иван Марков, начальник управления имущественных отношений и приватизации крупных предприятий Росимущества Илья Карпов и его заместитель Михаил Сорокин. В состав совета вошли также руководитель теруправления Росимущества в Пермском крае Елена Миронова, начальник одного из отделов Минпромторга Максим Сизов, профессиональный поверенный Елена Сельвич, кандидатуру которой предложил Минпромторг. В совет включен и Руслан Димухамедов, который должен возглавить СМЗ.

Внеочередное собрание акционеров прошло после того, как суд удовлетворил заявление Росимущества об обязании завода организовать это мероприятие. Ранее ведомство получило в собственность 89,4% акций предприятия, которые были изъяты у группы миноритарных акционеров по решению суда.