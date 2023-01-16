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7-летний мальчик и 3-летняя девочка пострадали в столкновении с грузовиком на трассе в Удмуртии

13 января около 18:50 на участке федеральной трассы около поселка Игра в Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 28-летняя водитель «Богдан 2110» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущества в движении и врезалась в грузовик «МАН» в составе полуприцепа. За рулем автомобиля находился 45-летний мужчина без водительского удостоверения.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожной аварии травмы получила водитель легкового автомобиля, а также ее пассажиры — семилетний мальчик и трехлетняя девочка, перевозившиеся в детских удерживающих устройствах. Пострадавших доставили в больницу. По факту происшествия проводится расследование.

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