Курский губернатор заявил о массовом появлении в городах рекламы наркотиков и поручил убрать ее за три дня

Губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе оперативного совещания в облправительстве поручил в течение трех дней убрать в городах надписи с рекламой наркотиков. «Это носит массовый и агрессивный характер», — заявил глава региона.

По его словам, после проведенной правоохранителями в декабре блокировки платформы-монополиста «идет передел черного преступного рынка»: «В крупных городах, в Курске и районных центрах, массово распространяются надписи с адресами, где можно приобрести наркотики. Прощу в срочном в порядке, в течение трех дней, используя наши ресурсы, привлекая управляющие компании, волонтеров, дружинников, устранить все имеющиеся надписи и на системной основе организовать работы по недопущению возникновения этих надписей».

В начале января общественники выявили более 30 надписей с рекламой наркотиков только в Сеймском округе Курска. Их обнаружили на стенах и заборах детсадов, школ, станции скорой помощи, электроподстанции и других зданий.

Олег Мухин

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