В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту незаконного привлечения средств дольщиков

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту привлечения ООО «Специализированный застройщик „Стройресурсы“» денежных средств граждан в нарушение требований законодательства России об участии в долевом строительстве многоквартирных домов (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ). Дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры Альшеевского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что компания привлекла деньги семи граждан для строительства многоэтажного жилого дома по Янаульской улице села Раевский. Под видом договоров долевого участия должностные лица фирмы фактически оформляли договоры инвестирования. Документы содержали условия передачи покупателям квартир в строящемся многоквартирном доме до его ввода в эксплуатацию.

В общей сложности незаконно привлечены более 10,3 млн руб. Дом не введен в эксплуатацию.

ООО «Специализированный застройщик „Стройресурсы“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Раевский в мае 2013 года. Компания на 51% принадлежит Рузалии Саубановой, на 49% — себе. В 2021 году выручка «Стройресурсов» составила 9,69 млн руб., чистая прибыль — 317 тыс. руб.

Майя Иванова

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