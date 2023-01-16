Сотрудник РНБ написал заявление в СК с просьбой оценить состояние здания библиотеки

Сотрудник Российской национальной библиотеки обратился в Следственный комитет с просьбой проверить факт возможного повреждения объекта культурного наследия. Состоянием здания-памятника на Фонтанке обеспокоился начальник административно-хозяйственного отдела РНБ Вячеслав Федоров.

Копию заявления опубликовали в Telegram-канале «А и Б в РНБ». Как утверждают администраторы, в ГСКУ СК по Петербургу заявление приняли. Господин Федоров также пожаловался на гендиректора учреждения Владимира Гронского. Начальника он заподозрил в халатности и злоупотреблении полномочиями. По мнению заявителя, во время ремонта в здании не соблюдались требования контракта и Росэкспертизы. В частности, рабочие сломали стены и оконные рамы, которые являются предметами охраны. Кроме того, строительная пыль повредила исторические фонды, которые не были заблаговременно защищены.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте