Экопромбанк добивается банкротства бывшей супруги экс-председателя правления

АО «Экопромбанк» обратилось с заявлением о признании банкротом бывшего члена правления кредитной организации Татьяны Мазуки. Как следует из документов Арбитражного суда Пермского края, сумма долга госпожи Мазуки составляет более 56,611 млн руб. Должница являлась также супругой бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева, который в октябре прошлого года был осужден к семи годам лишения свободы за хищение средств организации в размере 249 млн руб. под видом выдачи кредита.

Татьяна Мазука была привлечена к субсидиарной ответственности вместе с зампредом правления Экопромбанка Алексеем Лихачевым. Ранее сообщалось, что она проживает на Кипре.